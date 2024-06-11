ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ за сутки поразили 20 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб

Вторник 11 июня 2024 23:32
UA EN RU
ВСУ за сутки поразили 20 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время в течение суток произошло 90 боевых столкновений. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Все атаки отражены. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем сил обороны.

На Лиманском направлении враг активизировался в районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Торского и Серебрянского леса. Тринадцать атак успешно отбиты. Три боестолкновения еще продолжаются. Украинские защитники стойко удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед. Враг, по предварительной информации, сегодня потерял 69 человек убитыми и ранеными. Еще несколько окупантов сдались в плен.

С начала суток на Краматорском направлении российские захватчики 10 раз атаковали наши позиции в районах Часова Яра, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Оккупанты не прекращают попыток продвинуться в районе Временного Яра, где сейчас идет вражеский штурм. За сутки, предварительно, враг потерял 53 человека убитыми и ранеными. Также уничтожены танк, автомобиль и склад ГСМ. Кроме того, повреждены четыре орудия российских террористов.

Самая горячая ситуация сегодня на Покровском направлении , где враг 24 раза атаковал наши позиции, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки. 12 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где продолжается 12 боеприкосновений. Наши защитники сдерживают врага, нанося значительные потери. По предварительной информации, за текущие сутки захватчики потеряли в этом направлении 240 человек, из них 97 – безвозвратно. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль, две пушки и наземная станция управления БпЛА. Повреждены бронемашина и пять артсистем противника.

На Кураховском направлении насчитывается четыре попытки врага вытеснить наших воинов с позиций в районах Красногоровки, Парасковеевки и Карловки. Идет бой.

На Времивском направлении противник при поддержке авиации дважды с начала суток неудачно атаковал в районах Старомайорского и Урожайного.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, произошло шесть боевых столкновений с наибольшей активностью врага в районе Малой Токмачки. Ситуация напряжена, принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активность российских оккупантов успеха не имела. Потери позиций и территорий наши воины не допустили.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошинопроверг информацию о захвате россиянами села Ивановское и продвижении вглубь города Часов Яр в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
NEWS
Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет
Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине