ВСУ восстановили позиции в Торецке и возле Часова Яра: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские и российские войска недавно продвинулись на главном выступе Украины в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 октября, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к западу от Борок (к юго-востоку от Суджи). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 октября, указывают на то, что российские войска недавно отбили позиции к востоку от Обуховки (к юго-востоку от Коренево).

25 октября бои продолжались в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские источники, включая Министерство обороны России, заявили, что украинские силы безуспешно атаковали одним танком и двумя ББМ вблизи Нового Пути (к югу от Глушково). Российский блогер заявил, что есть неподтвержденные сообщения о том, что некоторые украинские силы отошли за международную границу на Украину после боев возле Нового Пути, но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 25 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российские войска продолжили наземные атаки в районе Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска) 24 и 25 октября.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Креминная 25 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись на два километра в районе Стельмаховки и контролируют «большую часть» Кругляковки (к югу от Купянска). ISW не наблюдал подтверждения этого заявления.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись к юго-западу от Верхнекаменки (к востоку от Северска) во время российской механизированной атаки численностью до взвода.

Недавно украинские силы восстановили позиции возле Часова Яра на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 25 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что украинские силы действуют к юго-востоку от Часова Яра на шахте Блок 9, где ISW ранее наблюдал действия российских сил, что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Недавно украинские силы восстановили позиции в южном Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 25 октября, показывают, что украинские силы действуют вдоль улицы Тоболенко в южном Торецке, где ISW ранее наблюдал подтвержденные российские наступления, что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, указывают на то, что элементы добровольческого отряда «Максима Кривоноса», предположительно сформированного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые дезертировали, чтобы воевать на стороне России, недавно восстановили позиции возле шахты № 1 к северо-востоку от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска).

Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Курахово 25 октября, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-востоку от Донецка 25 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного и к северу от Угледара в районе Новоукраинки и Богоявленки 24 и 25 октября.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о российской активности в районе границы Донецкой и Запорожской областей 25 октября.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наступление на западе Запорожской области к северо-востоку от Работино в районе Новоандровки и к северу от Работино в направлении Новоданиловки 24 и 25 октября, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали атаки на восточном (левобережье) Херсонской области 24 и 25 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.