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На фронте произошло 164 боя, враг активно атакует на пяти направлениях, - Генштаб

Четверг 05 сентября 2024 01:55
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На фронте произошло 164 боя, враг активно атакует на пяти направлениях, - Генштаб Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 4 сентября, на фронте в течение суток произошло 164 боевых столкновений. Враг проявил наибольшую активность на пяти направлениях - Покровском, Кураховском, Купянском, Лиманском и Торецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением 13 ракет, 57 авиационных ударов (задействовал, в том числе 71 КАБ) и использовал для поражения 334 дрона-камикадзе. Кроме того, совершил более 2500 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска. Боевое столкновение продолжается.

"По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора сегодня составляют 57 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и 32 БпЛА, кроме того повреждены четыре артиллерийских системы и два автомобиля", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг в течение дня 15 раз пытался продвинуться вперед недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки. Четырнадцать атак противника отражены Силами обороны. Бой продолжается в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. До сих пор идет пять боестолкновений, остальные - украинские воины остановили.

На Северском направлении враг два раза в течение дня безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения. Две атаки вблизи Часового Яра и Калиновки захлебнулись. Два боя продолжается. У захватчиков потери.

На Торецком направлении украинские войска отражали 12 атак противника вблизи Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Восемь атак отбиты, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируемая.

Также этот день враг 49 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки 47 раз получили жесткий отпор от украинских защитников. Две атаки продолжаются.

"Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 98 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре, повреждено столько же автомобилей оккупантов и одна артиллерийская система", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 46 раз атаковал позиции украинцев. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где украинские воины отражали 42 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении войска ВСУ отражали три атаки противника, вблизи Константиновки и Водяного - две атаки остановлены, еще одна продолжается.

Два раза оккупанты безуспешно штурмовали позиции защитников Украины на Ореховском направлении вблизи Работино и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов были предприняты агрессором в течение дня.

Кроме того, за эффективную и профессиональную боевую работу Генштаб отметил воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему невосполнимые потери в живой силе и технике .

Напомним, что за минувшие сутки с 3 на утро 4 сентября потери оккупантов составили 1390 солдат. Всего с начала полномасштабной войны России против Украины страна-агрессор потеряла 620 350 военных.

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