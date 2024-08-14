ВСУ восстановили позиции возле Северска и продвинулись в Запорожской области: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступательные операции на север и северо-восток от города Харькова 12 и 13 августа, но не продвинулись.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 12 и 13 августа продолжались бои в районе Глубокого, Липцев и в районе Тихого и Волчанска.

В группировке войск ВСУ "Харьков" проинформировали, что захватчики перебрасывают части 11-го танкового полка в район Глубокого для восполнения потерь в живой силе.

Также в ОТГ "Харьков" ВСУ добавили, что российские оккупанты изменили боевую охрану своих позиций вблизи Старицы и провели эвакуацию личного состава.

Харьковская группировка сил ВСУ наблюдала за тем, как войска РФ обустроили новые пункты эвакуации подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады в Волчанске. В ВСУ отметили, что оккупанты продолжали штурмы в районе многоэтажек в этом городе.

Операция №2 - Луганская область

Бои продолжались 13 августа на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Табаевки, но в ISW не нашли подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики атаковали вблизи Синьковки и Петропавловки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки, Берестового, Табаевки, Глушевки, Новоосинового, возле Макеевки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Невского, Новосадового, Тернов, возле Торского и в районе Серебрянского леса 12 и 13 августа.

Операция №3 - Донецкая область

Силы обороны Украины недавно восстановили позиции к юго-востоку от Северска.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Спорного.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, вблизи Верхнекаменского и Спорного 12 и 13 августа.

Войска РФ недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, указывают на то, что оккупанты продвинулись вблизи Клещиевки.

Бои продолжались под Часовым Яром, вблизи Богдановки и Белой Горы 12 и 13 августа.

Российские захватчики продолжали наступательные операции вблизи Торецка 11 августа, но 13 августа не было подтвержденных изменений на линии фронта.

Российские "военкоры" утверждали 12 и 13 августа, что путинские войска продвинулись к югу от Железного, в Нью-Йорке, в пределах Северного и около Пантелеймоновки.

12 и 13 августа продолжались бои под Торецком, Железным и под Нью-Йорком.

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку от Покровска.

Украинский обозреватель Константин Машовец и российский блогер заявили, что войска РФ продвинулись в Ивановку 13 августа, что указывает на то, что они, вероятно, захватили поселок.

13 августа российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись вблизи Гродовки, Сергеевки, Желанного и Свиридоновки.

Войска РФ продолжали наступление в районе Малиновки, возле Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Калинового, Елизаветовки, Гродовки, под Новожеланным, Скучным, около н.п. Птичье и Желанное 12 и 13 августа.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от города Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, показывают, что захватчики продвинулись в восточную часть Константиновки.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 13 августа, показывают, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером до взвода к югу от Константиновки.

Российский блогер рассказывал, что ожесточенные бои продолжаются к югу от Водяного вблизи неопределенного участка трассы Т-0524 Константиновка-Угледар.

Российские захватчики вели наступательные действия вблизи Калинового, Красногоровки и Георгиевки, Победы, Константиновки, Парасковеевки и Водяного 12 и 13 августа.

12 и 13 августа путинские войска продолжали обстрелы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, в том числе вблизи Угледара.

"Южная ось"

Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись в западной части Запорожской области во время продолжения боев 13 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Вербового.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 12 и 13 августа продолжались бои около Новоандреевки.

13 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что не может подтвердить причину пожара 11 августа в Энергодаре и оккупированной РФ украинской Запорожской атомной электростанции.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 12 и 13 августа украинские войска отразили российские атаки на левом берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 августа сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские оккупанты активизировались на Приднепровском направлении, однако Покровское до сих пор остается самым горячим.