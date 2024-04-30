Ситуация на фронте 30 апреля

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. На фронте за последние сутки было зафиксировано 96 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За последние сутки было зафиксировано 96 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Коренек, Волфино, Большая Березка, Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Берестовое и Копанки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 16 атак, совершенных противником в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов в Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Новый, Клищеевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Евгеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Сторожевое Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Роботино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Янтарное Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольговка, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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