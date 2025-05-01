ВСУ восстановили 115 позиций: Сырский рассказал, каким был апрель на фронте

"Это был еще один тяжелый месяц войны, которая длится в целом уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов", - заявил главнокомандующий по итогам совещания по работе ВСУ в апреле.

Сырский отметил, что основные усилия Силы обороны сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях. Такими прежде всего являются Сумское, Курское, Покровское, Новопавловское направления.

"При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций", - подчеркнул Сырский.

Работа артиллерии и авиации

Также главнокомандующий добавил, что активно работает украинская артиллерия, авиация, беспилотные системы, другие составляющие комплексного огневого поражения.

Так, средствами DeepStrike в апреле было поражено 62 цели на территории РФ. Благодаря этому удалось уничтожить военные объекты и подорвать способности военно-промышленного комплекса агрессора.

"Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", - отметил главнокомандующий.

Укомплектование подразделений

Как отметил Сырский, также продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей. Не останавливается комплектование приоритетных штурмовых полков.

ВСУ продолжают переход на корпусную систему. Сейчас сформировали управление новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершается их комплектование. Акцент делается на централизованной подготовке и боевой стажировке.

"Все это - на марше, в условиях интенсивных боевых действий. Но у нас нет другого выбора, чем укреплять войско Украины и давать отпор врагу. Держим строй", - подчеркнул Сырский.