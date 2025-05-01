ВСУ восстановили 115 позиций: Сырский рассказал, каким был апрель на фронте

Апрель был тяжелым для украинских защитников, особенно на четырех основных направлениях. Однако ВСУ удалось удержать фронт и восстановить более сотни своих позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Это был еще один тяжелый месяц войны, которая длится в целом уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов", - заявил главнокомандующий по итогам совещания по работе ВСУ в апреле.
Сырский отметил, что основные усилия Силы обороны сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях. Такими прежде всего являются Сумское, Курское, Покровское, Новопавловское направления.
"При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили в целом 115 позиций", - подчеркнул Сырский.
Также главнокомандующий добавил, что активно работает украинская артиллерия, авиация, беспилотные системы, другие составляющие комплексного огневого поражения.
Так, средствами DeepStrike в апреле было поражено 62 цели на территории РФ. Благодаря этому удалось уничтожить военные объекты и подорвать способности военно-промышленного комплекса агрессора.
"Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", - отметил главнокомандующий.
Как отметил Сырский, также продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей. Не останавливается комплектование приоритетных штурмовых полков.
ВСУ продолжают переход на корпусную систему. Сейчас сформировали управление новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершается их комплектование. Акцент делается на централизованной подготовке и боевой стажировке.
"Все это - на марше, в условиях интенсивных боевых действий. Но у нас нет другого выбора, чем укреплять войско Украины и давать отпор врагу. Держим строй", - подчеркнул Сырский.
Напомним, в марте Сырский рассказывал, что ВСУ значительно повысили эффективность использования беспилотных систем на фронте.
По его словам, благодаря использованию беспилотных аппаратов, Силы обороны Украины имеют возможность эффективно поражать врага и его технику, в частности артиллерией, а главное - сохранять жизни наших военных.
Благодаря этому за март этого года беспилотники разных типов ВСУ уничтожили более 77 тысяч вражеских целей, что на 10 процентов больше, чем в феврале.
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