ВСУ отбросили оккупантов возле Волчанска и зачистили территорию, - ISW

Украинская бригада, воюющая на севере Харьковщины, заявила, что военные освободили около 10 квадратных километров леса к северо-востоку от Волчанских Хуторов.

В бригаде рассказали, что с 10 июня ВСУ уничтожили или вытеснили с этой территории три группы российских военных, проникавших на этот участок.

В ISW отмечают, что россиянам удалось проникнуть в другие части этого района. Кадры с геолокации указывают на возможное продвижение врага в северо-восточной части Волчанска. Также россияне могли продвинуться севернее Волчанских Хуторов и севернее Зыбиного.

В этом направлении ситуация остается переменной: украинские военные контратакуют и зачищают отдельные участки, а россияне и дальше пытаются проникнуть на территорию.

Фото: происходящее к северу от Волчанских Хуторов (understandingwar.org)

Отдельно ISW сообщает, что 5 октября российские войска продолжали наступать в направлении Большого Бурлука. Подтвержденное продвижение аналитики не зафиксировали.

Напомним, Третий армейский корпус освободил Новое, Редкодуб и Екатериновку на Лиманском направлении.

Также бойцы возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой, а в плен попали более 250 россиян.