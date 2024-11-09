ВСУ отражают атаки РФ в Курской области. За сегодняшний день их уже 13, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Павловке, Волфину, Великой Писаревке, Журавке, Безсаловке, Угроедам и Леоновке. Также под ударами авиации оказалось Мирополье.

По имеющейся информации, россияне за сегодня нанесли девять авиаударов по Курской области РФ , сбросив при этом 15 КАБов.

Ситуация на фронтах

В Генштабе отметили, что наибольшая активность окупантов наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Если говорить подробнее, ситуация на поле боя следующая.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового. Две атаки противника еще продолжаются. В целом на направлении зафиксировано четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удары по Купянску пятью управляемыми авиабомбами.

Агрессор увеличил количество атак до 14 на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Четыре боя продолжаются. Бомбардировочная авиация противника нанесла удары в районах Тернов и Ямполевки.

На Северском направлении враг наступал около Верхнекаменского, нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районе Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отразили атаку оккупантов в районе Белой Горы. Противник продолжает уничтожать Часов Яр авиаударами, за сегодняшний день уже сбросил девять КАБов и нанес удары неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в районе Торецка, Дылиевки, Щербиновки и Нелиповки. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Константиновку.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 28 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районе Луча.

Напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки отражены шестнадцать штурмов, в настоящее время длится семнадцать боев.

На Времевском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили один штурм врага.

На других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - резюмировали в Генштабе.