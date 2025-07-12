ВСУ отбили дерзкий штурм оккупантов на Купянском направлении (видео)

Оккупанты пытались прорваться на Купянском направлении при поддержке бронетехники, но попали под сокрушительный отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 14 отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого.
Военные 14-й механизированной бригады имени князя Романа Великого на Купянском направлении отбили попытку атаки врага на бронетехнике.
Как оказалось, оккупанты атаковали на 2 МТЛБ и на БМП-2, которые везли с собой десант. Еще по дороге бронемашины были остановлены попаданиями дронов, а затем добиты.
"Железный провал врага. Купянское направление! Давно не было такой дерзости. Вы только посмотрите на это! Вражеская бронетехника сунулась, наверное, думали, прорвут... Княжеские воины встретили", - отметили бойцы.
Уцелевшая пехота попыталась спрятаться в кустах, но по ней начали работать дроны-камикадзе и сбросы. В общем было уничтожено 17 россиян.
"Все и все горели вместе с их надеждами на успех. Вражеский механизированный штурм завершился классически - полным провалом! Работаем дальше. Добиваемся победы!", - прокомментировали видео украинские военные.
Напомним, что, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно уже 1 031 620 военных.
В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1040 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 222 дрона и другую технику врага.
Кроме того, сегодня ВСУ уничтожили последнюю переправу россиян на Запорожье.
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