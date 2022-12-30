ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб
Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении в Донецкой области, а в Луганской области пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. За минувшие сутки военные ВСУ отразили атаки захватчиков в районах 11 населенных пунктов.
Об этом 30 декабря передает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании проинформировали, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из РСЗО.
"Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", - отмечается в сообщении.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских интервентов в районах н.п. Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клищиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
Ситуация на разных направлениях
- На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка - Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка в Харьковской области. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Великой Писаревки Сумской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них - Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Червонопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.
- На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.
- На Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.
- На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучной Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.
- На Запорожском и Херсонском направлениях под огненное влияние попали более 25 населенных пунктов. Среди них - Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки - Херсонской области.
На протяжении прошедши суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.
Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, так как Кремль ставит задачу до конца 2022 года выйти на границы Донецкой области, при этом любые попытки врага окружить город терпят неудачу.
Напомним также, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.
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