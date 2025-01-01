ВСУ отбили попытку РФ потеснить защитников с занимаемых позиций на Приднепровском направлении

С начала суток, 1 января, на фронте произошло 101 боестолкновение. Россияне сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времовском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, приграничные города и села продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов. Сегодня пострадали населенные пункты, среди которых Тимоновичи, Янжуловка, Карповичи, Железный Мост, Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Сумской области.

Ситуации на фронтах

На Купянском направлении враг с начала суток проводит три попытки продвинуться к нашим позициям в районах Колесниковки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Агрессор также увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атакует вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак оккупантов в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. В настоящее время продолжается бой.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. Семнадцать раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты вражеские атаки в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасильевки. Сейчас продолжаются еще семь боестолкновений.

Ожесточенные бои состоялись на Кураховском направлении. Вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово в течение дня произошло 11 боевых столкновений, три вражеские атаки продолжаются.

На Времовском направлении агрессор 12 раз атаковал позиции наших защитников в районе Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе Новоандреевки, противник успеха не имел.

Сегодня на Приднепровском направлении украинские защитники успешно отбили одну попытку противника потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Харьковском, Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 31 атаку захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и одиннадцати управляемых бомб, и совершил 198 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери РФ в Украине

Напомним, по состоянию на утро 1 января потери РФ в Украине составили 1250 военных за сутки, 31 декабря. Украинской военные обезвредили 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 вертолет, 50 БПЛА оперативно-тактического уровня, 49 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.