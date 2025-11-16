ВСУ отбили за сегодня уже 50 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Ясная Поляна Черниговской области; Белая Береза, Малушино, Нововасильевка, Ходино, Бруски, Бобылевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, всего сбросил три управляемые авиационные бомбы, также враг совершил 87 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили четыре штурма врага вблизи Волчанска и в направлении Двуречанского и Обуховки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток семь раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили одиннадцать атак в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Терны и Заречное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка и Звановка.

На Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения с противником в районах Майского и Часового Яра. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Константиновском направлении наши защитники отбили двадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 58 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филиал и в направлении Новоподгородное, Гришино, Кучеров Яр, Вольное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили пятьдесят атак.

На Александровском направлении захватчики 16 раз пытались прорвать позиции украинских войск. Силы обороны остановили все вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Вербово, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода. Противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Демурино.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили семь вражеских атак вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Терноватое. Населенные пункты Гуляйполе, Воздвиженка, Белогорье и Терноватое подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.