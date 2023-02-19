ВСУ контратакуют у Кременной, а враг продвинулся севернее Бахмута: карты боев ISW

Украинские военные предприняли несколько контратак к западу от Кременной Луганской области, а российские военные продвинулись к северу от Бахмута.

Луганское направление: ВСУ перешли к контратакам западнее Кременной

Российские войска 18 февраля продолжали наземные удары на линии между Купянском и Сватово. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские силы отразили атаки оккупантов в районе населенных пунктов Гряниковка (55 км к северо-западу от Сватово) и Сынковка (45 км к северо-западу от Сватово) в Харьковской области, а также Стельмаховка (15 км к северо-западу от Сватово) в Луганской области.

Российский блогер выразил сомнение в том, что войска РФ смогут взять Купянск (46 км к северо-западу от Сватово), несмотря на то, что русские заявляют о захвате Гряниковки. У ISW нет независимых подтверждений захвата Гряниковки российскими войсками.

18 февраля российские войска также продолжали наземные атаки в районе Кременной и Лимана. Войска РФ усилили артиллерийский огонь в этом районе. Оккупанты также безуспешно пытались атаковать Белогоровку (10 км к югу от Кременной) и Заречное (17 км к западу от Кременной). ВСУ пытались продвинуться к российским позициям возле Ямполовки (17 км к западу от Кременной), а также восстановить утраченные позиции в районе Площанки (15 км к северо-западу от Кременной).

Донецкое направление: оккупанты, вероятно, контролируют Парасковиевку севернее Бахмута

Российские войска добились незначительных успехов на фоне продолжающихся наступательных операций в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что российские силы, вероятно, обеспечили незначительное продвижение к северо-западу от Белогоровки (21 км к северо-востоку от Бахмута).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 17 февраля, видно, что российские силы приближаются к Железнянскому (11 км к северу от Бахмута) и к участку трассы E40 к северу от Бахмута. Российские источники утверждали, что оккупанты заняли Парасковиевку. Считается, что ее захват позволит российским силам начать дальнейшие атаки на украинские позиции на севере Бахмута и его пригородах.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 февраля, указывают на то, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное наступление на восточных окраинах Бахмута. Оккупанты также приблизились к трассе Т0504 северо-восточнее Клищевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Южное направление: боевиков ЧВК "Вагнера" перебрасывают в Мелитополь

Российские войска продолжают укреплять оборонительные позиции в оккупированной части Запорожской области. На кадрах с геолокацией также видны боевики в форме ЧВК "Вагнера" и с символикой на автобусной остановке в Мелитополе. Российские силы также направили мобилизованных из Владивостока в Мелитополь и изучают подземные туннели в Мелитополе, возможно, в целях укрепления.

Украинские силы продолжают отражать действия российских ДРГ в дельте Днепра. На кадрах с геолокацией видно, как ВСУ наносят удары по российским позициям в Новой Каховке и Песчановке. Российские войска продолжали обстреливать населенные пункты на правом берегу Днепра и Очаков в Николаевской области. Кроме того, на кадрах с геолокацией видно, что российские оккупационные власти установили системы ПВО на крыше здания в Севастополе.