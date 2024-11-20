ВСУ отразили более 20 атак россиян в Курской области, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 19 ноября, на фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений. В частности, ВСУ отразили более 20 попыток врага выбить украинские подразделения с занимаемых позиций в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе отметили, что за сегодня враг нанес 51 авиационный удар (в частности, задействовал 78 КАБов) и 600 ударов дронами-камикадзе, а также совершил почти 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

Вблизи Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Враг сбрасывал авиабомбы в районах Нескучного, Высокой Яруги и Новой Казачьей.

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки. Авиационные удары получили Петропавловка и Лозовая.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григоровка, Торское и Терны в течение суток на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Враг сбросил КАБов в районе Райгородка.

На Северском направлении противник сбросил девять авиабомб на Северск и еще четыре на Закотное, наступательных действий не проводил.

Вблизи Ступочек произошел один бой на Краматорском направлении. Стенки и Николаевка подверглись авиаударам КАБами.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается одно боестолкновение в Торецке. Авиационные удары враг нанес по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются.

"Ориентировочные потери врага на направлении составили 328 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БТР, восемь единиц автомобильной техники, также поврежден один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ. Старая Николаевка и Александрополь были атакованы КАБами", - говорится в сообщении.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается 22 атаки.

На Времивском направлении агрессор, при поддержке авиации, 15 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки, противник успеха не имел.

"Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 71-й отдельной егерской бригады, 38-й сдерживают нашествие превосходящих сил противника", - резюмировали в Генштабе.