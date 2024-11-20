ВСУ отразили более 20 атак россиян в Курской области, - Генштаб
По состоянию на 22:00, 19 ноября, на фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений. В частности, ВСУ отразили более 20 попыток врага выбить украинские подразделения с занимаемых позиций в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В Генштабе отметили, что за сегодня враг нанес 51 авиационный удар (в частности, задействовал 78 КАБов) и 600 ударов дронами-камикадзе, а также совершил почти 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск.
Ситуация на фронтах
Вблизи Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Враг сбрасывал авиабомбы в районах Нескучного, Высокой Яруги и Новой Казачьей.
Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки. Авиационные удары получили Петропавловка и Лозовая.
Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григоровка, Торское и Терны в течение суток на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Враг сбросил КАБов в районе Райгородка.
На Северском направлении противник сбросил девять авиабомб на Северск и еще четыре на Закотное, наступательных действий не проводил.
Вблизи Ступочек произошел один бой на Краматорском направлении. Стенки и Николаевка подверглись авиаударам КАБами.
На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается одно боестолкновение в Торецке. Авиационные удары враг нанес по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.
На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются.
"Ориентировочные потери врага на направлении составили 328 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БТР, восемь единиц автомобильной техники, также поврежден один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ. Старая Николаевка и Александрополь были атакованы КАБами", - говорится в сообщении.
Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается 22 атаки.
На Времивском направлении агрессор, при поддержке авиации, 15 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.
Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки, противник успеха не имел.
"Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 71-й отдельной егерской бригады, 38-й сдерживают нашествие превосходящих сил противника", - резюмировали в Генштабе.
Напомним, что за прошедшие сутки российские захватчики потеряли 1610 солдат на войне в Украине. Всего, по состоянию на 1000-й день полномасштабной войны, 19 ноября, потери РФ составляют более 724 тысяч человек.
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