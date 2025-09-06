ВСУ отбили на Покровском направлении уже 32 штурма РФ, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 6 сентября, на фронте с начала суток зафиксировано 68 боевых столкновений. Половина из них только на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности:
Также вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Гремяч.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 20 управляемых авиабомб, а также совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасильевки.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону Шандриголово и Дерилово. Три боевых столкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки, еще пять боевых столкновений продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Бондарное.
На Торецком направлении враг совершил три штурмовые действия в районах Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Звирово, Молодецкого, Новопавловки, Филиала. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 32 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Камышеваха и в сторону Филии, Новоселовки. Наши воины отбили семь вражеских штурмов, еще одна атака продолжается.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Одрадокаменка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Напомним, с 5 на 6 сентября россияне потеряли в боях против Украины еще 960 солдат. Также ВСУ уничтожили 39 артсистем, 256 дронов и 119 единица автотехники.
Отметим, что за все время полномасштабной войны РФ против Украины, потери российской армии достигли почти 1,1 млн человек.