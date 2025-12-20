ВСУ отбили на Покровском направлении 50 атак: Генштаб о ситуации на фронте за сегодня

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов:

Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Нововасильевка, Казачье, Искрисковщина Сумской области;

Клюсы, Мхи, Бучки, Гремяч, Хреновка, Янжуловка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло десять боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григорьевки.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Заречное, Среднее, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник семь раз атаковал вблизи Дроновки, Северска и Выемки, четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка и Ступочки.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлениис начала суток российские оккупанты совершили 52 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 50 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Филиал, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Щербаков. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Преображенка.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.