ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов перед Новым годом, - Зеленский

По словам президента, сегодня был доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции.

"По результатам в боях в эти дни я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует чрезвычайно активно", - отметил Зеленский.

По его словам, ежедневно - и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.

"Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времевском направлениях. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции - более 30 российских атак ежесуточно", - отметил глава государства.

Отдельно, по его словам, обсудили защиту Херсонской области.