В ОК "Юг" рассказали, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Среди них 2 ВДК и 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом 12 "Калибров", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности, быть бдительными, сознательными и осторожными.

"Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги правильно и уместно. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", - добавили наши воины.