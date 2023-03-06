ВСУ отразили почти 100 атак оккупантов: в Генштабе назвали главные направления

Войска РФ главные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки воины ВСУ отбили более 95 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения россией дальнейших ракетных ударов высоковероятно по всей территории Украины. На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово Харьковской области.

, , и направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

и направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

и направлениях войска РФ провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Огненное влияние испытали более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры. Враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка – Армянск (временно оккупированная территория Автономной республики Крым). Эти деяния вызывают недовольство личного состава русских оккупационных войск. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.