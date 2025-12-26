ВСУ отбили за сутки более 100 вражеских атак: Генштаб назвал самые горячие направления

По состоянию на 16:00 пятницы, 26 декабря, на фронте произошло 112 боевых столкновений. Самыми горячими стали Лиманское, Покровское и Константиновское направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Telegram.
РФ обстреливает со своей территории приграничье, в частности страдают населенные пункты Кучеровка, Рыжевка, Искрисковщина, Бессаловка, Малушино, Волфино, Белокопытово, Уланово Сумской области; Блешня, Клюсы, Горск Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили три атаки россиян. Враг нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 61 обстрел, в том числе один из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал позиции ВСУ вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. До сих пор продолжаются два боя.
На Купянском направлении защитники отбили пять вражеских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 27 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Среднее, Редкодуб, Колодязи, Шандриголово, Заречное и в сторону населенного пункта Ставки. До сих пор продолжаются бои в восьми локациях.
На Славянском направлении в настоящее время продолжается бой в районе Дроновки.
На Краматорском направлении наступательных действий россиян в течение суток не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток россияне совершили 20 атак в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. Пять боев продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении оккупанты восемь раз атаковали вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Вороное и Рыбное, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Просяная.
На Гуляйпольском направлении защитники остановили семь атак РФ в районе Варваровки и Гуляйполя, сейчас продолжаются еще семь боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Воздвижовка, Прилуки и Зализничное.
На Ореховском направлении Силы обороны отражают три атаки оккупантов в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении в течение суток вражеских атак не зафиксировано.
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 1 202 070 военных, при этом только за последние сутки прибавилось еще 840.
Кроме того, Силы обороны уничтожили три танка, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 537 беспилотников и 180 единиц автомобильной техники врага.