ВСУ отбили десятки атак под Покровском и Северском: Генштаб обновил карты боев

Украинские защитники за минувшие сутки отбили 183 штурма, из которых 60 оккупанты провели на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За последние сутки враг нанес два ракетных удара, применив две ракеты, а также совершил 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб.
Кроме этого, армия РФ провела 4685 обстрелов, среди которых 73 - из реактивных систем залпового огня, и запустила 6206 дронов-камикадзе.
Авиационные удары фиксировались, в частности, в районах Белогорья, Железнодорожного и Григорьевки Запорожской области, а также вблизи Одрадокаменки на Херсонщине.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, два артиллерийских средства и пункт управления беспилотниками противника.
Северо-Слобожанское и Курское направления
На этих участках фронта произошло девять боевых столкновений. Враг нанес девять авиаударов, применил 18 управляемых бомб и совершил 188 обстрелов, среди которых четыре - из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление
В районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев произошло пять боестолкновений.
Купянское направление
За сутки оккупанты семь раз атаковали в районах Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.
Лиманское направление
На этом участке фронта зафиксировано 14 атак противника. Враг пытался продвинуться в районах Шийковки, Шандриголово, Ставков, а также вблизи Колодязов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.
Северское направление
Украинские воины отбили 23 атаки врага. Оккупанты пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки, а также в направлении населенных пунктов Выемка, Ямполь и Дроновка.
Краматорское направление
Вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек зафиксировано пять боестолкновений.
Торецкое направление
Враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра, а также в направлении Иванополья и Плещеевки.
Покровское направление
Наибольшая активность противника наблюдалась здесь. Украинские защитники остановили 60 штурмов и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Новоукраинка.
Новопавловское направление
Здесь Силы обороны отбили 25 атак врага вблизи Филиала, Ивановки, Ольговского, Александрограда, Малиевки, Январского и Новоивановки.
Гуляйпольское направление
Войска РФ пытались атаковать дважды вблизи Полтавки, но безуспешно.
Ореховское направление
Украинские подразделения отбили атаку в районе Каменского.
Приднепровское направление
На этом участке фронта украинские защитники отбили две атаки оккупантов.
Фото: карты боев за прошедшие сутки (Генштаб)
Ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки вражеская армия потеряла 1020 человек.
Также оккупанты потеряли пять танков, три боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 360 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 108 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огневую систему.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 305 тысяч российских солдат и почти 30 тысяч единиц вражеской техники.