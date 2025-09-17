ВСУ отбили десятки атак под Покровском и Северском: Генштаб обновил карты боев

За последние сутки враг нанес два ракетных удара, применив две ракеты, а также совершил 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб.

Кроме этого, армия РФ провела 4685 обстрелов, среди которых 73 - из реактивных систем залпового огня, и запустила 6206 дронов-камикадзе.

Авиационные удары фиксировались, в частности, в районах Белогорья, Железнодорожного и Григорьевки Запорожской области, а также вблизи Одрадокаменки на Херсонщине.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, два артиллерийских средства и пункт управления беспилотниками противника.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На этих участках фронта произошло девять боевых столкновений. Враг нанес девять авиаударов, применил 18 управляемых бомб и совершил 188 обстрелов, среди которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

В районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев произошло пять боестолкновений.

Купянское направление

За сутки оккупанты семь раз атаковали в районах Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

Лиманское направление

На этом участке фронта зафиксировано 14 атак противника. Враг пытался продвинуться в районах Шийковки, Шандриголово, Ставков, а также вблизи Колодязов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

Северское направление

Украинские воины отбили 23 атаки врага. Оккупанты пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Федоровки, а также в направлении населенных пунктов Выемка, Ямполь и Дроновка.

Краматорское направление

Вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек зафиксировано пять боестолкновений.

Торецкое направление

Враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра, а также в направлении Иванополья и Плещеевки.

Покровское направление

Наибольшая активность противника наблюдалась здесь. Украинские защитники остановили 60 штурмов и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Новоукраинка.

Новопавловское направление

Здесь Силы обороны отбили 25 атак врага вблизи Филиала, Ивановки, Ольговского, Александрограда, Малиевки, Январского и Новоивановки.

Гуляйпольское направление

Войска РФ пытались атаковать дважды вблизи Полтавки, но безуспешно.

Ореховское направление

Украинские подразделения отбили атаку в районе Каменского.

Приднепровское направление

На этом участке фронта украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

Фото: карты боев за прошедшие сутки (Генштаб)