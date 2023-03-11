ВСУ отбили атаку оккупантов у Белогоровки и держат оборону в Бахмуте: карты боев ISW

Луганское направление: ВСУ отразили атаку россиян у Белогоровки

Российские источники утверждали, что 10 марта войска РФ провели ряд атак вдоль линии Сватово – Кременная.

Солдат Западного военного округа армии РФ заявил в интервью, опубликованном 9 марта, что оккупанты взяли под контроль важные высоты возле Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), но эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений российских успехов в данном районе.

По данным российского блогера, украинские силы отразили атаку российских войск на Белогоровку (10 км к югу от Кременной), что позволило удержать ранее занятые позиции.

Донецкое направление: штурм промзоны Бахмута дастся оккупантам большой ценой

Российские силы добились успехов в Бахмуте и по состоянию на 10 марта зачищают восточную часть города. На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в 800 метрах от металлообрабатывающего завода.

На новых кадрах с беспилотника, опубликованных 10 марта, видно, как российские солдаты под прицелом выводят мирных жителей из зданий в восточной части Бахмута в неизвестное место, что указывает на то, что российские силы проводят операции по зачистке восточного Бахмута.

Сосредоточение внимания россиян на боях в районе промышленной зоны указывает на то, что войска РФ отдают приоритет лобовому нападению на укрепленные позиции в тактически сложной промышленной зоне, а не предпочитают более широкое наступление с окружением западного Бахмута. Такие штурмы, вероятно, обойдутся боевикам ЧВУ "Вагнера" очень дорого.

По данным росСМИ, оккупанты атаковали украинские укрепления в Авдеевке и Северном, также российские войска продолжают бои в Марьинке. Российский блогер заявил, что 10 марта войска РФ также возобновили наступательные операции у Угледара.

Южное направление: ВСУ не намерены в ближайшее время занимать острова в дельте Днепра

Российские войска продолжают разведывательную деятельность вблизи островов в дельте Днепра. Сообщается, что ни российские, ни украинские силы не контролируют острова и что для украинских сил было бы опасно занимать постоянные позиции на островах, потому что российские силы могут легко ввести войска с левого берега в любое время.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы преднамеренно обстреляли оккупированные Россией Олешки на восточном берегу Херсонской области, чтобы обвинить украинские силы в обстреле населенного пункта и способствовать "эвакуации" мирных жителей.