ВСУ отбили атаки врага на Купянском направлении и сорвали попытки переправы через Оскол

Российская армия атаковала оборонительные позиции украинских военных на Купянском направлении. Однако попытки захватчиков не имели успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, россияне атаковали наши оборонительные укрепления вблизи:
Все вражеские атаки отбиты.
Также враг пытался навести переправы через реку Оскол. Однако там попытки захватчиков не имели успеха.
"Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.
Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.
Недавно российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.
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