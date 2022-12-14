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Залужный о ситуации на востоке: Силы обороны готовятся к разным сценариям

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Киев, Среда 14 декабря 2022 20:07
Залужный о ситуации на востоке: Силы обороны готовятся к разным сценариям Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Артем Горовенко

Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, сегодня прошли переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим сил США в Европе Кристофером Каволи.

"Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - отметил он.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не ждут завершения войны до конца года или нынешней зимы, в том числе в связи с ожесточенными боями на Донбассе в районе Бахмута.

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