Залужный о ситуации на востоке: Силы обороны готовятся к разным сценариям

Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, сегодня прошли переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим сил США в Европе Кристофером Каволи.

"Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - отметил он.