ВСУ отбили атаки у Угледара и готовятся к обороне в Харьковской области: карты боев ISW

Луганское направление: ВСУ готовятся к наступлению оккупантов западнее Сватово

Оккупанты 17 февраля продолжали наступательные действия на рубеже между Сватово и Кременной. По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска наносили удары в районе населенных пунктов Гряниковка (55 км к северо-западу от Сватово), Сынковка (45 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховка (15 км к северо-западу от Сватово).

Российский блоггер подчеркнул, что украинские силы к северо-западу от Сватово в районе Купянска сосредоточены на подготовке к обороне. Войска РФ также продолжали наступательные операции в районе Кременной. Российские блогеры сообщали о позиционных боях западнее Кременной, в районе Ямполевки (17 км западнее Кременной) и в Серебрянском лесничестве (8 км южнее Кременной).

Донецкое направление: ВСУ отразили атаки врага в районе Угледара

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Опубликованные 17 февраля кадры с геолокацией, на которых украинская боевая бронированная машина ведет огонь по российским позициям на северо-востоке Бахмута, показывают, что российские силы немного продвинулись в направлении центра Бахмута.

По данным росСМИ, боевики ЧВК "Вагнера" в ночь на 16 февраля выдвинулись в Парасковиевку с трех сторон и ведут ожесточенные бои вокруг населенного пункта.

Российские силы также продолжали наземные атаки в районе Авдеевка-Донецк 17 февраля. Кроме того, ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара (30 км к юго-западу от Донецка). Российский блогер заявил, что войска РФ нанесли наземные удары в районе Новоселки (65 км к юго-западу от Донецка) и Пречистовки (35 км к юго-западу от Донецка), таким образом пытаясь продвинуться к югу от Угледара.

Южное направление: украинские военные нанесли удары по складам оккупантов

На кадрах с геолокацией, опубликованных 17 февраля, видно, как украинские силы наносят удар по российскому танку под мостом возле Каховской ГЭС. Российские источники утверждают, что 17 февраля украинские силы нанесли удар беспилотником по Крыму.

Также 17 февраля российские силы продолжали обстрел украинских позиций к западу от Гуляйполя, а также в Херсонской и Николаевской областях. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска нанесли удар по Херсону и его окрестностям.

ВСУ продолжают наносить удары по российской логистике на левом берегу Херсонской области. Украинские войска нанесли авиаудары по районам сосредоточения российских войск в Голой Пристани и Песчановке и уничтожили пять складов боеприпасов, а также наблюдательный пункт, некоторые из которых находились на островах Днепра.