ВСУ отразили 83 атаки и уничтожили вражеские ЗРК со станцией РЭБ, - Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины отразили за прошедшие сутки на восточном участке фронта 83 атаки российских оккупантов, которые продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом 23 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании отметили, что российский агрессор не отказывается от тактики террора гражданского населения и ведет обстрелы по населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры в Украине.

За минувшие сутки РФ нанесла ракетный удар по Запорожью и попали в жилой многоэтажный дом. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданских.

Также оккупанты нанесли 48 авиационных ударов, в частности по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Захватчики использовали 21 БпЛА типа "Шахед-136" из Брянской области РФ, из которых 16 были сбиты. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе есть погибшие и раненые мирные жители.

Кроме того, войска РФ совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом дальнейших ударов по всей территории Украины остается, обратили внимание в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Кремль продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье в Сумской области; Басове, Гоптовка, Стрелка, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ продолжают попытки сломать оборону ВСУ. Интервенты вели безуспешные наступательные действия в районах н.п. Макеевка, Белогоровка и Верхнекамянское. Также противник вел артиллерийские обстрелы по районам н.п. Крохмальное в Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка в Луганской области; Терны, Колодцы, Северск, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские войска ведут наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Бойцы ВСУ круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте, Богдановке и Предтечине. Враг обстреливал более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики совершили наступательные действия в районах н.п. Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа - все без успеха. Противник обстреливал более 20 районов населенных пунктов, среди которых: Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборонительные действия. Вражеским обстрелам подверглись районы более 45 н.п. недалеко от линии столкновения, среди которых: Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки в Запорожской области; Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровское и город Херсон.

За сутки авиация ВСУ нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава врага, состав боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.