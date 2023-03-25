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ВСУ отбили 59 атак, уничтожили вертолет и артподразделение россиян на огневой позиции, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили 59 атак россиян на пяти направлениях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери живой силы и техники, враг не прекращает наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши защитники отбили на них 59 атак", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований враждебных наступательных группировок не обнаружена.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцевое, Волчанск и Тополя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Дворичная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской, а также Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливали населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Берислав, Тягинка, Антоновка, Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения окупантов. В то же время наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск на Ростовскую АЭС.

Напомним, Bloomberg пишет, что Кремль отказался от дальнейшего наступления и сосредотачивает усилия на обороне.

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