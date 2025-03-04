ВСУ отбили 30 атак россиян в Курской области: что происходит на фронте

По данным Генштаба, с начала суток, российские захватчики нанесли 40 авиаударов, применив 59 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 783 дроны-камикадзе и осуществили 3828 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Украинские защитники отбили все атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжается одна вражеская атака в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Дачное и Торецк. В настоящее время шесть боестолкновений завершились.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка. Враг нанес авиационный удар в районе Орехового.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 225 оккупантов, 101 из них - безвозвратно. Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники, пять антенн управления БПЛА, одно антидроновое ружье и пять спутниковых терминалов противника, кроме того, существенно повреждены автомобиль, квадроцикл и терминал спутниковой связи.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Раздольного, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Январское, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Привольного и Чаривного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Камышевахе, Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, а под авиаударом был Львов.

В Курской области украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.