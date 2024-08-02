ВСУ отбили 27 атак россиян на Покровском направлении, еще три продолжаются, - Генштаб

Вражеские обстрелы

С начала суток враг нанес один ракетный удар, применив три ракеты, 54 авиационных удара (в частности, сбросил 52 КАБ), 544 удара дронами-камикадзе и совершил почти 3300 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации совершили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили четыре штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

"По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 82 человека погибшими и ранеными, уничтожены одна артиллерийская система, танк, десять БпЛА, пять единиц атомобильной и три единицы специальной техники. Кроме того, повреждены семь артиллерийских систем и один автомобиль врага" , - говорится в сообщении.

На Купянском направлении Силами обороны отражены две атаки противника в районе Стельмаховки.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении в течение дня защитники Украины отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в двух локациях продолжаются боестолкновения.

На Краматорском направлении имели место девять боев. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, Ивановского и Клещеевки, шесть попыток противника потеснить воинов ВСУ с позиций оказались безуспешными, три атаки продолжаются. Ситуация контролируемая.

При поддержке авиации враг 15 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от Сил обороны Украины. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Ивановка, Желанне и Новоселовка Первой отражены 27 наступательных и штурмовых действий врага. Еще три боестолкновения продолжаются. ВСУ принимают меры по удержанию определенных рубежей.

"Общие потери противника уточняются, но уже известно о более чем двух сотнях ликвидированных и раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, четыре ББМ, пять БпЛА, две единицы автомобильной техники и три - специальной. Кроме того, два автомобиля, две вражеские пушки и РСЗО БМ-21 были повреждены", - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника, без успеха для него.

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений в направлении Водяного и Великой Новоселки. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении подразделения украинских войск сейчас отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении подразделения украинцев отразили шесть атак противника. Оккупанты успеха не имели.

"Сегодня отмечаем воинов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко , которые уверенно держат рубежи и наносят врагу значительные потери", - добавили в Генштабе.