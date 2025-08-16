ВСУ отбили 24 штурма РФ на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00, 16 августа, на фронте с начала суток зафиксировано 68 боевых столкновений. Покровское направление снова самое горячее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности это - Бояро-Лежачи, Семейкино, Белая Береза, Шалигино, Ходыно, Бобиловка и Белокопытово Сумской области. Авиаудару бомбами подверглась Рудня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло две атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 14 управляемых авиабомб, а также совершил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи в некоторых локациях.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Каменка.
На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Шесть из девяти атак отбили украинские воины, бои продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения продолжаются.
Один раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении в настоящее время атакующих действий агрессора не зафиксировано.
На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохатское, Вольное Поле, Мирное, Воскресенка, Малиевка и Ольговское. Силы обороны уже отбили четыре вражеских штурма, еще четыре столкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье; на Ореховском - под вражескими КАБами оказались Преображенка и Орехов.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Казацкое.
На остальных направлениях - без особых изменений.
Напомним, что за последние сутки, с 15 на 16 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 42 артсистемы, 137 единиц автотехники и 152 дрона.
Отметим, что потери врага с начала полномасштабной войны превышают уже 1 млн человек.