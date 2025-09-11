ВСУ отбили 24 штурма РФ на Новопавловском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1989 дронов-камикадзе и осуществили 3338 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, всего сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 182 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

В течение суток враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска, Амбарного и Отрадного. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в районе Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголовое. Еще восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян пять раз атаковали в районе Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении произошло 13 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Луч, Лисовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Звирово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, один автомобиль, 18 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов. Повреждена артиллерийская система, единица автомобильной техники и средство РЭБ противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Филиал, Александроград, Малиевка, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационный удар неуправляемыми ракетами потерпело Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.