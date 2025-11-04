ВСУ отбили 23 вражеские атаки на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Ожесточенные бои на фронте продолжаются - по состоянию на 16:00 вторника, 4 ноября, произошло 103 боевых столкновения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Российские оккупанты наносили удары из артиллерии по приграничным населенным пунктам. В частности под атакой были Бобылевка, Горки, Кучеровка, Васильевка, Шалигино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли три авиационных удара, сбросили пять управляемых авиабомб, осуществили 87 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На отдельных участках украинские военные имели частичный успех - им удалось продвинуться вперед и закрепиться.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили три вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского. Сейчас продолжаются еще четыре боевых столкновения.
На Купянском направлении РФ осуществила четыре штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Украинские воины успешно уничтожают противника и продолжают контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Сейчас еще продолжаются два боевых столкновения.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении ВСУ остановили семь наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток Россия осуществила 27 атак в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.
ВСУ уже остановили 23 атаки, продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Россияне несут потери.
На Александровском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении пока произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении РФ осуществила одну неудачную попытку прорвать оборону украинских защитников в направлении Антоновского моста.
На других направлениях фронта ситуация осталась неизменной.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава россиян. Кроме того, было уничтожено средство противовоздушной обороны, пункт управления БпЛА и пять артиллерийских систем врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 840 человек.