ВСУ отбили 23 вражеские атаки на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Российские оккупанты наносили удары из артиллерии по приграничным населенным пунктам. В частности под атакой были Бобылевка, Горки, Кучеровка, Васильевка, Шалигино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли три авиационных удара, сбросили пять управляемых авиабомб, осуществили 87 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На отдельных участках украинские военные имели частичный успех - им удалось продвинуться вперед и закрепиться.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили три вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского. Сейчас продолжаются еще четыре боевых столкновения.

На Купянском направлении РФ осуществила четыре штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Украинские воины успешно уничтожают противника и продолжают контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Сейчас еще продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении ВСУ остановили семь наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток Россия осуществила 27 атак в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

ВСУ уже остановили 23 атаки, продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Россияне несут потери.

На Александровском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении пока произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении РФ осуществила одну неудачную попытку прорвать оборону украинских защитников в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация осталась неизменной.