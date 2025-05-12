ВСУ отбили 23 атаки на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 12 мая произошло 69 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Одну атаку врага отражают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев, в направлениях Песчаного и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая долина и в направлении Ольговки, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник проводил пять наступательных действий в районах Белогоровки и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлениях Зари и Попового Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Авиаударам подверглись Полтавка и Покровск.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок, продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары в районах Гуляйполя и Высокого.

На Ореховском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия врага в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 10 КАБов, и осуществил 161 артиллерийский обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.