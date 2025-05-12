ВСУ отбили 23 атаки на Покровском направлении: какая ситуация на фронте
На фронте с начала суток 12 мая произошло 69 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Одну атаку врага отражают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев, в направлениях Песчаного и Новоосиново.
На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая долина и в направлении Ольговки, два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник проводил пять наступательных действий в районах Белогоровки и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.
На Торецком направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлениях Зари и Попового Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Авиаударам подверглись Полтавка и Покровск.
На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок, продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары в районах Гуляйполя и Высокого.
На Ореховском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия врага в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
На Курском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 10 КАБов, и осуществил 161 артиллерийский обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 967 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 141 дрон и другую технику врага.
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