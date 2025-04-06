ВСУ отбили 21 атаку россиян на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

По данным Генштаба, в воскресенье, 6 апреля, от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Проходы, Марьино, Миропольское, Большой Прикол, Петрушевка, Кучеровка Сумской области, а также Клиновая Новоселовка Харьковской области.

Кроме того, российская авиация нанесла авиаудары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Турья и Краснополье Сумской области.

Ситуация по направлениям

С начала суток на Покровском направлении враг совершил 29 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку противника. Под вражескими авиаударами оказались Бересток и Покровск.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани и Двуречанскому.

На Купянском направлениироссияне дважды атаковали позиции украинских подразделений в районе Песчаного, боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Новомихайловки, Торского. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки, где Силы обороны отбили семь штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские воины отражают три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь, одна попытка штурма позиций ВСУ уже остановлена.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили две атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно остановили три вражеские атаки в сторону Щербаков и Каменского. Авиаударам КАБами подверглись Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще шесть боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг совершил 93 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 13 - из реактивных систем залпового огня. Также нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб.

На Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.