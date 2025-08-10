ua en ru
ВСУ отбили 15 атак РФ на Покровском направлении: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Воскресенье 10 августа 2025 19:15
ВСУ отбили 15 атак РФ на Покровском направлении: Генштаб доложил о ситуации на фронте Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На фронте по состоянию на 16:00, 10 августа, произошло 64 боевых столкновения. Наибольшее количество атак РФ зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности:

  • Архиповка, Карповичи Черниговской области;
  • Турья, Большая Береза, Марьино, Бачевск, Ходино, Бруски, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Хлебороб Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и совершил 118 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток враг четыре раза шел вперед на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка; в настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боестолкновений, пять из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении противник совершил сегодня пять атак, которые украинские воины уже успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Новомаркового, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

Силы обороны остановили семь вражеских атак на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении российские войска 17 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Уют, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое и Федоровка. Наши защитники уже отбили 15 атак, бои не утихают.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Свободное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Четыре вражеские атаки до сих пор продолжаются.

Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоданиловка и Юльевка на Ореховском направлении, также захватчик пытался продвинуться вперед в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре бесполезные атаки в сторону позиций наших защитников; населенный пункт Казацкое оказался под ударом российских неуправляемых авиационных ракет.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери армии РФ

Напомним, что за минувшие сутки, с 9 на 10 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 950 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили танк, 70 единиц артиллерии и 140 дронов.

Отметим, что потери войск РФ с начала полномасштабной войны превышают уже 1 млн человек.

