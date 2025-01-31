ВСУ выбили оккупантов с одного из предприятий в Торецке (видео)

"На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов", - рассказали военные.

Как поделились в бригаде, "выбивать" оккупантов с объекта пришлось бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradle и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции "КОРД" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

"Задача была выполнена быстро и качественно", - констатируют в ВСУ.

Ситуация в районе Торецка

Торецк - город в Бахмутском районе Донецкой области. Сейчас за Торецк продолжаются "горячие" бои. Уличные столкновения в Торецке уже идут на северных и восточных окраинах, где расположены шахты и терриконы.



Ситуация в районе Торецка (deepstatemap.live)

Напомним, что за агломерацию Торецка бои идут с лета 2024 года и продвижение оккупантов редко превышает несколько сотен метров в неделю. Еще в октябре прошлого года РБК-Украина писало, что битва за Торецк может затянуться.