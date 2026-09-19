ВСУ ударили по пунктам управления БПЛА и складам РФ

18 сентября и ночью на 19 сентября Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских войск. Среди целей были пункты управления БПЛА, полигон и склады противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Украинские военные поразили пункты управления беспилотниками в районах Луганской и Покровской Донецкой области. Также под удар попали объекты противника вблизи Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области.

При этом в районе Новопрокоповки удалось поразить сразу два пункта управления БПЛА российских войск.

Поражены полигон и склады россиян

Отдельной целью стал полигон "Восточный" в районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области.

Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили российские объекты обеспечения. В Рыбинском был поражен склад материально-технических средств, а вблизи Амвросиевки – состав боеприпасов противника.

В Генштабе также сообщили о подтвержденном исходе предварительного удара.

Речь идет о российской радиолокационной станции 80П6 в районе населённого пункта Митюли Смоленской области РФ. Ее повреждение было зафиксировано в результате поражения 17 сентября.