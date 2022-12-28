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Британская разведка назвала главный пункт российской обороны на Донбассе

Новина українською →
Украина, Среда 28 декабря 2022 09:23
Британская разведка назвала главный пункт российской обороны на Донбассе Фото: Российская армия бросит все силы на оборону Кременной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни Россия укрепила сектор своей линии фронта вблизи Кременной в Луганской области, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Кременная была относительно уязвима с тех пор, как в октябре украинские войска продвинулись через город Лиман на запад.

По данным британской разведки, Россия построила новые обширные оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будет уделять первоочередное внимание удержанию линии фронта именно здесь. Этот район имеет важное логистическое значение для Донбасского фронта России, а также является важным городом в Луганской области.

Кремль утверждает, что "освобождение" этой территории является основным оправданием войны, напомнили в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в течение последних дней боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватово в Луганской.

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