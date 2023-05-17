RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ударили по сосредоточению россиян и сбили три вражеских дрона на юге

Иллюстративное фото: ВСУ ударили по сосредоточению россиян и сбили три вражеских дрона на юге (instagram.com/air force ua official)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные из авиации ударили по сосредоточению российских оккупантов, а также сбили три вражеских беспилотника на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"Наша авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы врага в районе Олешек. В Баштанском районе Николаевской области уничтожены два "Орлана-10", а в Бериславском районе еще один неопределенный тип", - написал он.

Кроме того, ракетно-артиллерийских подразделений оккупантов потеряло еще два крупнокалиберных орудия "Гиацинт", три единицы авто-бронетехники, антидроновое ружье и четырех захватчиков.

Напомним, за прошедшие сутки на Таврическом направлении наши военные уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами и 21 единицу техники.

Тем временем потери российской армии в Украине с начала полномасштабной войны превысили 200 тысяч военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныдрони