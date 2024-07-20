ВСУ ударили по вертолетной площадке врага: какая ситуация на фронте

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили одну станцию РЭБ, одну ЗРК "Оса" и вертолетную площадку.

За прошедшие сутки на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Харьковское направление. Произошли пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Купянское направление. Количество атак за сутки составило 10.

Лиманское направление. Враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

Северское направление. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Всего произошло 11 боестолкновений.

Краматорское направление. Оккупанты атаковали девять раз в районах Часового Яра, Клещиевки, Григоровки и Белой Горы.

Торецкое направление. Враг совершил 19 атак недалеко от Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного.

Покровское направление. Украинские защитники отразили 36 штурмовых действий. Захватчики при поддержке пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Кураховское направление. Силы обороны отразили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковеевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Времевское направление. Противник совершил один штурм неподалеку от Водяного.

Ореховское направление. Оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Работино и Новоандреевки

Приднепровское направление. Произошло шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.