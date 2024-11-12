В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: возник пожар

В Белгородской области в ночь на 12 ноября неизвестные дроны атаковали нефтебазу. В результате происшествия возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Паблики, ссылаясь на губернатора региона Вячеслава Гладкова пишут, что инцидент произошел на территории Старооскольского городского округа. Там якобы дроны Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу. По итогу возник пожар, который "оперативно потушили".

"В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", - написал Гладков в 01:57.