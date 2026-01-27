ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

В общем, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 103 боевых столкновения. Больше всего на Покровском направлении и возле Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дроны-камикадзе и осуществили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам:

Великомихайловка Днепропетровской области;

Железнодорожное, Верхняя Терса, Волшебное, Копани, Рождественка, Воздвижовка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.



На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.



На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лимана.



На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.



На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.



На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.



На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.



На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.



На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БпЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.