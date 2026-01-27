ua en ru
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

Украина, Вторник 27 января 2026 09:10
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

В общем, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 103 боевых столкновения. Больше всего на Покровском направлении и возле Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дроны-камикадзе и осуществили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам:

  • Великомихайловка Днепропетровской области;
  • Железнодорожное, Верхняя Терса, Волшебное, Копани, Рождественка, Воздвижовка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лимана.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БпЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 820 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 899 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники оккупантов.

