ВСУ ударили по пункту управления оккупантов: Генштаб обновил карты боев за последние сутки
В общем, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 103 боевых столкновения. Больше всего на Покровском направлении и возле Гуляйполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дроны-камикадзе и осуществили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам:
- Великомихайловка Днепропетровской области;
- Железнодорожное, Верхняя Терса, Волшебное, Копани, Рождественка, Воздвижовка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.
На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лимана.
На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.
На Александровском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БпЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 820 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 899 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники оккупантов.