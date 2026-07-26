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ВСУ ударили по объекту "Черноморнефтегаз" в Крыму и Тюменском НПЗ

11:54 26.07.2026 Вс
2 мин
Какие цели еще оказались под ударами украинских военных?
aimg Мария Науменко
Фото: оператор украинского беспилотника во время боевой работы (Getty Images)

В ночь на 26 июля ВСУ нанесли удары по важным объектам российской армии. Также подтверждено поражение Тюменского НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражён "Черноморнефтегаз"

Одной из целей стал объект "Черноморнефтегаз" в районе Внукового в оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили, что поражение цели подтверждено.

После оккупации полуострова Россия использует захваченные объекты "Черноморнефтегаза" для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов. Они также обеспечивают топливно-энергетические потребности русской группировки в Крыму.

Под ударом ретранслятор для дронов и военная логистика

Кроме того, украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера в районе Черноморского.

Как пояснили в Генштабе, такие ретрансляторы увеличивают дальность полета, улучшают устойчивость связи и качество управления дронами, которые Россия использует для атак по Украине.

Также под удар попал автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который использовали оккупанты для военной логистики.

Кроме того, Силы обороны поразили состав российских беспилотников вблизи Червонопоповки и район сосредоточения личного состава противника в Пурдовке Луганской области.

Подтверждено поражение Тюменского НПЗ

Генштаб также уточнил результаты предварительной операции. В частности, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода, по которому Силы обороны нанесли удар 25 июля.

Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, по данным Генштаба, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

Напомним, в ночь на 25 июля Силы обороны Украины нанесли серию дальнобойных ударов по военным и логистическим объектам на территории России.

По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали Тюменский НПЗ, логистический объект в Екатеринбурге, состав ГСМ в Ростове-на-Дону, а также суда и военный корабль в Каспийском море.

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