ВСУ ударили по мосту и ретранслятору для "Шахедов" в Херсонской области

В ночь на 27 июля украинские подразделения успешно поразили целый ряд важных целей врага. В частности, под ударом оказался экспортный терминал в Ростове-на-Дону, на объекте возник пожар.

Кроме того, в районе Железного Порта (Херсонская область) уничтожен наземный ретранслятор для управления дронами типа "Герань"/"Гербера". Это устройство позволяло россиянам увеличивать дальность и качество управления ударными беспилотниками.

Также был поражен автомобильный мост через Генический пролив на Херсонщине, который оккупанты активно использовали для военной логистики на юге.

Кроме этого, украинские защитники нанесли удары по ремонтному подразделению РФ в Кадиевке, складу горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области и складу материально-технического обеспечения в Перевальном временно оккупированного Крыма.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в заявлении Генштаба.