ВСУ ударили по Крыму: поражены мосты, база катеров и объекты Черноморского флота РФ

Одной из главных целей стал состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского в оккупированном Крыму. Там, по информации военных, русские войска хранили, готовили и обслуживали катера, которые используются для боевых и специальных задач в Черном море.

Также украинские военные поразили два железнодорожных моста – "Сиваш" в районе Чонгара и городов близ Владиславовки.

В Генштабе отметили, что они являются важными элементами военной логистики РФ и используются для опрокидывания личного состава, техники, вооружения, боеприпасов и других материально-технических средств между оккупированным Крымом и оккупированными территориями юга Украины.

Отдельно сообщается о поражении подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе.

Кроме этого, под удар попали ремонтно-восстановительная база в Первомайском районе, состав материально-технических средств вблизи Подового на временно оккупированной территории Херсонской области и склад беспилотников в районе Токмака Запорожской области.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подытожили в Генштабе.