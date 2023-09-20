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ВСУ ударили по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 20 сентября, атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового", - говорится в сообщении.

Этот населенный пункт находится вблизи временно оккупированного Севастополя.

Что этому предшествовало

Сегодня после 12:00 в оккупированном Инкермане был замечен дым. Оккупанты включили дымовую завесу. Местные паблики отмечают, что в Инкермане находится главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

Позже в районе Севастополя прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

Позже местный Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в населенном пункте Верхнесадовое заметили дым. Там расположена русская военная часть.

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