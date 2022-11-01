ВСУ ударили по гостинице с "кадыровцами" на трассе "Донецк - Мариуполь": что известно

Украинские военные планомерно уничтожают российских "кадыровцев". Причем, удается подобное не только в открытом бою, но и в местах, которые оккупанты считают своим "глубоким тылом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По Волоновахе. Наши источники говорят, что было попадание гостиницы "Ахтамар" по трассе "Мариуполь - Донецк", где располагались кадыровцы и обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - рассказал он.

Как сообщалось, ВСУ накрыли огнем базу кадыровцев на левом берегу Херсонской области. В результате удара погибли более 40 оккупантов, также были раненые.

Напомним, по данным на утро вторника, 1 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 72470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.

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