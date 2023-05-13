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ВСУ успешно двигаются вперед на некоторых участках, - Сырский о Бахмутском направлении

Фото: Александр Сырский, командующий восточной группировкой войск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные успешно продвигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского.

Как отметил Сырский, наши воины наносят врагу потери в живой силе и технике.

"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!", - написал командующий Восточной группировкой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно сообщению Минобороны Украины, украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, наши воины продолжают отбрасывать врага и за сутки продвинулись еще на 300 метров.

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Война в УкраинеВСУРоссийская ФедерацияБахмут