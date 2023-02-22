ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW

Луганское направление: ВСУ контратаковали у Кременной

Войска РФ 21 февраля не оставляли попыток продвижения к северо-западу от Сватово и в районе Кременной. Сообщается, что ВСУ отразили атаки российских войск в районе Гряниковки и Масютовки (оба в 54 км к северо-западу от Сватово). Российский блогер сообщил, что оккупанты провели атаку из Шипловки (8 км к югу от Кременной) и заняли позиции в Серебрянском лесничестве.

Одновременно с этим, украинские военные провели ограниченные контратаки к северо-западу от Сватово и возле Кременной. По данным росСМИ, ВСУ наступали в районе Серебрянского лесничества возле Шипловки (9 км к юго-востоку от Кременной) и немного продвинулись вперед.

Донецкое направление: украинские военные отбили свои позиции севернее Авдеевки

Российские войска продолжали наращивать тактические успехи в Бахмуте и его окрестностях. На кадрах с геолокацией, снятых 14 февраля и опубликованных 20 февраля, видно, как украинские танки ведут огонь по российской пехоте в полосе деревьев вдоль трассы Е40 Бахмут-Славянск, что подтверждает, что российским силам удалось перерезать дорогу Е40 к северо-западу от Бахмута.

Однако тот факт, что российские войска перекрыли Е40 неделю назад и до сих пор не заставили украинцев уйти из Бахмута, говорит о том, что это не жизненно важная логистическая артерия, ведущая в город. Геолокационные кадры также указывают на то, что российские войска немного продвинулись к северо-востоку от Бахмута в районе Берестова (20 км к северо-востоку от Бахмута) и на юго-западе Бахмута в районе Мариупольского кладбища.

Российские блогеры также отметили небольшое продвижение оккупантов на севере Бахмута. Они также заявили, что российские войска все еще ведут бои в районе Ивановского, в 5 км к западу от Бахмута. Относительное молчание войск РФ отношении операций к западу от Бахмута на трассе Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут может свидетельствовать о том, что российские силы отказались от попыток окружить город.

Также сообщается, что украинские военные провели успешную контратаку севернее Авдеевки и восстановили утраченные позиции в районе Веселого (6 км к северо-востоку от Авдеевки). На кадрах с геолокацией видно, что российские войска незначительно продвинулись в районе Новомихайловки, к югу от Донецка.

Южное направление: оккупанты продолжают бить по Херсону

Войска РФ продолжают укреплять и строить укрепления в тыловых районах на юге. Также сообщалось, что оккупанты увеличили численность мобилизованного личного состава на юге Запорожской области.

Переброска нерегулярных сил в Запорожскую область, свидетельствует о том, что российское военное руководство потеряло приоритетность новых территориальных завоеваний в Запорожской области. 21 февраля российские войска продолжали обстреливать Херсонскую и Николаевскую области.