ВСУ поразили склад с дронами и другие важные объекты РФ: Генштаб о ситуации на фронте

За сутки, 12 ноября, на фронте произошло 217 боестолкновений. ВСУ поразили склад хранения беспилотников и три других важных объекта российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный и 44 авиационных удара по позициям Сил обороны и населенным пунктам, применив одну ракету и 44 управляемые авиабомбы. Кроме того, враг совершил 4080 обстрелов, из которых 109 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал 3965 дронов-камикадзе.

Авиаудары противник наносил, в частности, по районам населенных пунктов Лозовая в Харьковской области, Маломихайловка в Днепропетровской области и Зеленый Гай в Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, и три других важных объекта российских захватчиков.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.